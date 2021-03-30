Samandağ'da "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" uygulaması

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler katıldı.

Sıdıka Bedia İlkokulu önündeki etkinlikte, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Samandağ'da yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyandı.

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