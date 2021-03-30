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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig’in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda futbolcular pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Galatasaray ile 3 Nisan Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da karşılaşacak.

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