Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Süper Lig’in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda futbolcular pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Galatasaray ile 3 Nisan Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da karşılaşacak.

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