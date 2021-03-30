Kadınlar Basketbol Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 91

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H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 7091 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 20 kazanan Fenerbahçe Öznür Kablo, yarı finale yükseldi.



Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal x, Sami Özel x, Halil Erkoç x

Başantrenör: Ekin Baş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Hilal Ertaş, Gizem Başaran 14, Prince 24, Gueye 13

Başantrenör: Victor Antonia Lapena Tortosa

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4

1. Periyot: 2015 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 3442 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

3. Periyot: 5164 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

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