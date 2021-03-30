Kadınlar Basketbol Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 91

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 7091 mağlup oldu.
Bu sonuçla seriyi 20 kazanan Fenerbahçe Öznür Kablo, yarı finale yükseldi.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal x, Sami Özel x, Halil Erkoç x
Başantrenör: Ekin Baş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Hilal Ertaş, Gizem Başaran 14, Prince 24, Gueye 13
Başantrenör: Victor Antonia Lapena Tortosa
Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4
1. Periyot: 2015 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 3442 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
3. Periyot: 5164 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.