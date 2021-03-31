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Pandemide satışları yüzde 50 azalan künefeci esnafı, yaz sezonundan umutlu

DHA

Pandemide satışları yüzde 50 azalan künefeci esnafı, yaz sezonundan umutlu


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- GASTRONOMİ kenti Hatay´ın tescilli Antakya künefesinin satışları, pandemide düştü. Koronavirüs öncesinde aylık 400 bin porsiyon künefe satışı yapan esnaf, salgının ortaya çıkmasından bu yana bu rakamın yarıya düştüğünü kaydetti. Pandemi kuralları kapsamında yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul eden künefeci esnafı, yaz sezonundan umutlu olduklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay´da pandeminin ortaya çıkmasıyla tescilli lezzet olan künefenin satışları düşüşe geçti. Kentte bulunan yaklaşık 200 künefeci esnafı, yazdan umutlu olduklarını belirtti.
'BEKLEDİĞİMİZ SATIŞ RAKAMLARINA HENÜZ ULAŞAMADIK'
Pandemi dönemi öncesinde künefe satışlarının gayet iyi olduğunu fakat salgınla beraber ciddi manada etkilendiklerini söyleyen Hatay Şekerciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Ganim Kıt, "2020 yılı pandemi döneminde künefeci esnafı olarak çok kötü günler geçirdik. Allah´a çok şükür işlerimiz açılıyor ama beklediğimiz satış rakamlarına henüz ulaşamadık. Pandemi öncesinde Hatay´da künefe satışlarımız aylık 400 bin porsiyonken, şimdi ise 200 bin porsiyona indi" dedi.
Haziran ayından itibaren işlerin tam anlamıyla açılmasını ve satışların artmasını beklediklerini söyleyen Kıt, "Esnafımız, koronavirüs tedbirleri kapsamında azami bir şekilde kurallara uyuyor. Devlet kurumlarının yanı sıra, oda olarak yaptığımız denetimlerde esnafımız büyük özveriyle kurallar neticesinde işlerini yerine getiriyor" ifadelerine yer verdi.
'GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ'
Pandemi öncesinde günlük ortalama 20 tepsi künefe satışı yaparken, pandemi sürecinde günlük yüzde 30 kapasiteyle çalıştıklarını söyleyen künefe salonu işletmecisi Rıfat Sunal, "Elimizden geldiğince kurallara riayet ediyoruz. Pandemi süreci, bizleri de zorluyor. Bu günleri bir an önce aşmayı istiyoruz. Yaz aylarında bağışıklık sistemimizin güçlenmesiyle birlikte güzel bir sezon bekliyoruz" dedi.
'AKŞAM YEMEĞİ SONRASINDAKİ MÜŞTERİMİZİ KAYBETTİK'
Pandemi dönemiyle beraber her sektörde olduğu gibi künefeciler olarak da zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu, "Pademide kapanma süresince paket servisinde yüzde 20´lik bir kapasiteyle çalıştık. Şu an masaların akşam 19.00´a kadar açık olmasıyla birlikte yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başladık. Henüz istediğimiz satışları yakalayamadık, yarım kapasiteyle çalıştığımız iş yerinde iki parti müşterimiz oluyor. Öğleden sonra birinci parti müşterimiz geliyor akşam 17.00´a kadar, akşam yemeğinden sonra bir parti müşterimiz vardı, o müşteriyi kaybettik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-03-31 11:01:27

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