Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi

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Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay), (DHA)SURİYE´de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi´nde bulunan Afrin kırsalında görev yapan Sözleşmeli Er İbrahim Büyüktelli, izin gününde memleketi Hatay´a gelerek 10 aydır göremediği annesi Zübeyde Çinçin´e doğum gününde pastayla sürpriz yaptı. Birbirine sarılan anne ile oğulun buluşma anında duygusal anlar yaşandı.

Zeytin Dalı Harekatı´yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye´nin Afrin kırsalında görev yapan Sözleşmeli Er İbrahim Büyüktelli, 10 aydır görmediği annesi Zübeyde Çinçin´in doğum gününü kutlamak için izin gününde arkadaşıyla birlikte Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi´ndeki evine gitti. Annesine doğum günü pastası yaptıran Büyükelli, mumları yakarak evin kapısını çaldı. Kapıyı açtığında üniformalı oğlunu gören Zübeyde Çinçin, pastadaki mumları üfledikten sonra mutluluktan ağlamaya başladı. Birbirlerine sarılan anne-oğul, duygusal anlar yaşadı. Büyüktelli´nin arkadaşı da bu anları cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Sedat İSKENDEROĞLU

2021-03-31 12:41:56



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