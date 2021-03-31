Hatay'da orman yangını Arsuz ilçesinde çıkan yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağıkepirce mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

4 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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