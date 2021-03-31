Eşeğini sopayla döven şahsa bin 33 lira para cezası

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini dövdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılan şahsa bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, eşeğini sopayla döven kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine harekete geçti. Jandarma, isminin H.İ. olduğu belirlenen şahsı Cilvegözü Mahallesinde gözaltına aldı. H.İ'ye Hayvanları Koruma Kanunu gereği bin 33 lira idari para cezası kesildi.

Şiddete maruz kalan eşek ise Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildi.

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