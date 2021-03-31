Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini döven H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesildi. Koruma altına alınan eşek, barınağa teslim edildi.

Olay, 19 Mart Cuma günü ilçeye bağlı Cilvegözü Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanın, koyun sürüsünün yanındaki eşeğini tahta çubuk ve yumrukla dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişinin H.İ. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen H.İ. jandarma karakoluna götürüldü. H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-03-31 16:49:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.