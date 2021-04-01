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Meraları su altına kalan çobanlar, hayvanlarını otlatacak yer bulamıyor

DHA

Meraları su altına kalan çobanlar, hayvanlarını otlatacak yer bulamıyor


İzzet NAZLI /HATAY, (DHA)HATAY'ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'nda önceki aylarda yaşanan yağışlar nedeniyle su kanallarına yakın bölgede bulunan meralar, hala sular altında. Aşağıoba Mahallesi'nde çobanlık yapan vatandaşlar, meralardaki su çekilmediği hayvanları otlatacak yer bulmamaktan yakındı. Bahar ayları gelmesine rağmen henüz meralara giremediklerini anlatan çobanlar, su kanalların açılmasını ve meraların kurutulmasını istiyor.
Hatay´da önceki aylarda yağan şiddetli sağanaklar hayatı olumsuz etkiledi. Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde birçok tarla su altında kalırken, bazı ev ve ahırlarda su baskını yaşandı. Hava sıcaklığın artmasıyla tarla ve ahırlarda su çekilirken, mahalleye ait meraların hala su altında kaldığı gözlendi. İki ay geçmesine rağmen suların çekilmediği meralar, mahallenin 20 çobanını çaresiz bıraktı.
'HAYVANLARIMIZI OTLATACAK YERİMİZ YOK'
Geçimini hayvancılık ve çobanlık yaparak sağladığını söyleyen Mustafa Kaplan, "Köyün merası sular altında kaldı, hayvanlarımızı otlatacak yerimiz yok. Her yıl aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Köyün aşağı taraflarına iniyoruz, jandarma 'inmeyin' diyor. Yukarı çıkıyoruz başka köylüler razı olmuyor. Hayvanlarımızı otlatmak için gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Bulunduğumuz yer üniversiteye ait bir arazi, üniversite yetkilileri yarın 'çıkın buradan' derse bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Burada da hayvanlarımızın duracak yeri yok, her taraf çamur hayvanlarımız hastalığa kalacak. Yaz geliyor, yarın sarılık hastalığı olacak hayvanlarımız da telef olacaklar diye korkuyoruz" dedi.
'BAHAR GELDİ AMA SEVİNEMİYORUZ'
Meraların durumundan dolayı hayvanlarını otlatmak için her gün kilometrelerce yol gittiklerini anlatan Kaplan, "Buradan uzak yere gidiyoruz yayılıma, hayvanlarımız ister istemez aç kaldıkları için ekinlere zarar veriyor. Bahar geldiği zaman biz seviniyoruz, otlar çıkacak da en azından maliyeti düşürüp biraz kar edelim diye. Bahar geldi ama sevincimizden çok üzülüyoruz" dedi.
'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'
Köyde yaklaşık 20 çobanın bulunduğunu ve hepsinin tek geçiminin bu iş olduğunu ifade eden Nasır Döşoğlu da, şöyle konuştu:
"Meramız su altında kaldığı için hayvanlarımızı otlatmak için hiçbir yere gidemiyoruz. Köyümüzde yaklaşık 3 bin 500 küçükbaş, yaklaşık 250 tane büyükbaş hayvanımız var. Meramız su altında olduğu için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Su kanalları açılsın ve meralardaki sular kurutulsun istiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-01 11:52:27

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