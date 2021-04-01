Kırıkhan’da öğrencilere kırtasiye ve hijyen seti dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki öğrencilere Türk Kızılayı tarafından çanta, kırtasiye ve hijyen seti yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Kırıkhan Şubesi Başkanı Hüsnü İnci, Karadurmuşlu Ortaokulunda eğitim gören 250 öğrenciye çanta, kırtasiye ve hijyen seti dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Kızılayımız afette, yangında, depremde, selde, halkının yanındadır. Bugün de yine eğitim desteği olarak halkımızın ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.