Altınözü’nde traktör devrildi: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya Altınözü karayolunda seyir halindeki 31 AKN 14 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Traktördeki A.Y. ve K.Y. yaralandı.

Yaralılar, Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yarıların hayati tehlikeyi atlatamadıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.