Şüphe üzerine durdurulan motosikletler çalıntı çıktı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 motosiklet çalıntı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan ilçe emniyet müdürlüğü yunus ekipleri şüphelendikleri 2 motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüleri M.M ve M.T. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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