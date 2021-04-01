Afrin'de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi

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Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kadın canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Nisan 2021 günü saat 16.30 sıralarında Afrin’de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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