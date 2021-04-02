Dörtyol Belediyesinde zimmet operasyonu Zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen 2’si müdür, 3’ü memur 5 kişi tutuklandı

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Hatay’ın Dörtyol İlçe Belediyesinde zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dörtyol Belediyesinde görevleri gereği kendilerine verilen yetkileri çıkarları yararına kullanarak zimmet, kamu kurum, kuruluşları ve kurumu zarara uğrattıkları iddia edilen çalışan 2’si müdür, 3’ü memur 5 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ö.A., K.B., F.E., A.İ.I. ve İ.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade veren zanlılar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2’si müdür, 3’ü memur 5 kişi tutuklanarak İskenderun Cezaevine gönderildi.

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