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Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı

DHA

Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da yaşayan doğuştan otizmli gençlerin hünerleri takdir topluyor. Erken tanı ve verilen eğitimler sayesinde çok sayıda enstrüman çalabilen, resim çizen ve matematik çözer hale gelen özel bireyler, diğer otizmli çocuk ve ailelerine örnek oluyor.
Antakya ilçesinde doğuştan otizmli özel bireyler, Ertuğrul Gök (17), Evren Zullu (14) ve Hatice Merve Bağrıyanık (11) özel yetenekleriyle takdir topluyor. Kanun, bağlama, yan flüt ve piyanoyu büyük beceriyle çalabilen Ertuğrul Gök, yüzme sporunda da başarından başarıya koşuyor. Karakalem resimler yapan Hatice Merve Bağrıyanık da yeteneğiyle dikkat çekiyor. Evren Zullu ise iki, üç ve dört basamaklı toplama, çarpma, çıkarma ve bölme işlemlerini çok hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor.
`OTİZMDE ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİDİR´
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün önemine vurgu yapan Hatay Otizmliler Derneği Başkanı Sara Gök, kendisinin de otizmli birey annesi olduğunu ifade ederek, 2013 yılında kurdukları dernek sayesinde otizmli çocuğu olan tüm ailelere destek olduklarını söyledi. Gök, "Her hastalıkta ve her özel durumda etken olduğu gibi otizmde de erken tanı ve erken özel eğitime başlanması çok önemlidir. Çocuklarımıza küçük yaşta ne kadar yoğun eğitim aldırmaya başlarsak, onların hayata tutunmasına sağlayabiliriz. Erken tanı ile verilen eğitimle beraber, onların yeteneklerini keşfedip çocuklarımızın sağlıklı yaşamını, sosyal yaşamını etkilemeden sürdürebilmeleri için olanak sağlarız. Eğitimlerle ancak, onların toplumda yer edinebilmelerine zemin hazırlarız" dedi.
'OĞLUMUN TAKINTILARINI EĞİTİMLERLE OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRDİK'
Otizmli çocuğu olan ailelere ve özellikle annelere çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Gök, "Çocuklarımızın mutlaka bir yeteneği vardır. Çocuklarımızı erken yaşta tanı aldırıp, yeteneğini keşfederek ve o yeteneğin üzerine gitmemiz gerekiyor. Oğlumun da takıntıları vardı, onları eğitimlerle yendik. Kendi oğlumun ellerini çırpma, su ve cami takıntısı vardı ve bunların hepsinin olumlu yöne nasıl çevirebilir diye düşündük eğitimler verdik. Oğlum Ertuğrul verilen eğitimler sonucunda özel bireylerin yüzme yarışlarında dört dalda, dört stilde Türkiye şampiyonu oldu, bu sayede su takıntısını yendik. Ellerini çırpmasını engellemek için verdiğimiz eğitimlerde şu an birçok enstrüman çalabiliyor ve cami takıntısından yola çıkarak verdiğimiz eğitimlerle Kuran-ı Kerim öğrettik" diye konuştu.
'OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİNİ KEŞFETMELİYİZ'
Derneğe kayıtlı olan birçok üyenin yeteneklerini keşfettiklerini söyleyen Gök, "Hatice´miz, görsel öğrenme yöntemiyle çok başarıları resimlere imza atıyor. Öte yandan, matematik konusunda üstün yeteneği olan Evren´imiz var. O da birçok matematik işlemini kısa sürede zihinden yapabiliyor. Bunun gibi birçok özel çocuğumuzun keşfedilmemiş başarıları vardır. Bizler, özel çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda eğitimler verdirip, onların hayata kazandırmaya çalışacağız. Dernek olarak her zaman otizmli çocukların ve onların ailelerinin yanında olacağız" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-02 11:49:38

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