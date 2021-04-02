Hatay'da uyuşturucu ve çalıntı motosiklet operasyonu

Hatay'ın Hassa ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi tarafından narkotik köpeği "Öğle" ile birlikte M.G. isimli şahsın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesindeki evinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 40 adet fişek, 4 parça halinde 590 gram kubar esrar maddesi ile 51 adet extacy hap, 12 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 36 parça tarihi eser obje ve evin bahçesinde 2 adet çalını motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheli M.G. göz altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.