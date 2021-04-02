Hatay’da yakalama kararı bulunan 9 kişiden 7'si tutuklandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince belirlenen 10 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında gece vakti silahla yağma, cinsel istismar, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali, yaralama, borçlunun ödeme şartını ihlali suçlarından arandığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

M.Ç., A.A., Y.Y.C.B., V.S., I.Y., E.Ç., U.K., D.K. ve G.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. 2 şahıs savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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