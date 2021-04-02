Hatay'da Galatasaray maçı heyecanı



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) Hataylı futbolseverler, Süper Lig´in 32´nci haftasında yarın oynanacak Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını heyecanla bekliyor. Tarihinde ilk defa çıktığı Süper Lig´de başarılı bir grafik çizen Hatayspor´un Galatasaray karşısında iyi futbol ortaya koyacağını belirten bordo-beyazlı taraftarlar, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu sezon tarihinde ilk defa Süper Lig´e çıkan, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla Türkiye´de adından söz ettiren bir takım haline gelen Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Galatasaray´ı ağırlayacak. Kentte heyecanla beklenen maç öncesi görüşlerini açıklayan taraftarlar Hatayspor´un karşılaşmadan galip ayrılacağına inandıklarını vurguladı.

TAKIMA GÜVEN TAM

Hatayspor´u her alanda desteklediklerini ve Galatasaray maçında 3 puan alacaklarını dile getiren esnaf Fehime Nur Yalçın, "Hatayspor, Süper Lig´de çok güzel başarılar elde etti. Yarınki Galatasaray maçını alacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyız, tribünlerden izleyemeyecek olsak bile televizyonlarda, sosyal medyada takımımızın takipçisiyiz. Maçı saatini heyecanla bekliyoruz" dedi.

'GALATASARAY'I YENERİZ'

Taraftarlardan Talip Köleoğlu da Hatayspor´a çok güvendiğini kaydetti, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, bunu kimse tartışamaz ama Hatayspor da bu sene ligde sergilediği performansla keyif kattı. Ben inanıyorum ki Galatasaray´ı yarın burada yeneceğiz ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Eksik oyuncularımız olabilir ama takımda her bir oyuncu birbirinden değerli, birbirinden yetenekli ve kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

'GURURLUYUZ'

Büyük bir takımı daha kentte konuk ettikleri için Hataylılar olarak gururlu olduklarını anlatan İbrahim Deviren de, centilmenlikle geçen bir maç olmasını diledi. Tarihi Uzun Çarşı esnafından Süleyman Kapçak ve Ziya Deviren, Hatayspor´un yarınki maçta Galatasaray´ı yenmesini beklediklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tarihi Uzun Çarşı´dan detaylar

Kent merkezinden detaylar

Fehime Nur Yalçın´ın açıklaması

Talip Köleoğlu´nun açıklaması

Esnafın maç yorumu

Esnafın Hatayspor atkılı işletmelerinden detaylar

(Haber-Kamera: İzzet NAZLI / HATAY, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-02 16:01:08



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