Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 32´nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Hatay'a geldi.
Hatay Havalimanı'na gelen Sarı-kırmızılıları, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
FATİH TERİM´E SEVGİ SELİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın yoğun tezahüratı ile karşılandı. Sarıkırmızılı çiçekler ve `İmparator Fatih Terim´ tezahüratları ile karşılanan Terim, taraftarların yanına giderek, selamlaştı.
TARAFTARLAR, YAĞMUR ALTINDA TAKIMLARINI KARŞILADI
Galatasaraylı taraftarlar, takımları karşılamak için saatler öncesinden havaalanına geldi. Çok sayıda taraftar, yağan yağmura aldırmadan tezahürat yaparak takımını destekledi.
Sevgi gösterileri altında havalimanından ayrılan Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele giderek kampa girdi.
Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Galatasaray futbol takımının havaalanından çıkışı
Galatasaray taraftarının takımı karşılaması
Teknik direktör Fatih Terim´in taraftarla selamlaşması DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-02 19:01:47
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