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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, Hatay'a geldi

İHA

Galatasaray, Hatay'a geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.
Özel uçakla kente gelen sarıkırmızı kafilede futbolcular ve teknik ekip yer aldı.
Havalimanında bekleyen bir grup Galatasaray taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu. Bir Galatasaray taraftarı Fatih Terim’e çiçek hediye etti.
Galatasaray Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Yarın saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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