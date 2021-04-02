Freni boşalan tırın polis noktasındaki araçlara çarptığı kazada ölen 6 kişi anıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi kazanın 1. yılında yakınları tarafından anıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz alayı mevkiinde geçen yıl freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi, yakınları tarafından kazanın birinci yılında olay yerinde düzenlenen törenle anıldı.

Kazada üç yakınını kaybeden İbrahim Yıldırım, bölgeye kaçış rampası yapılması gerektiğine vurgu yaparak aynı yolda 27 yılda 43 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Kazada yaralanan ve ölen vatandaşların avukatı Murat Ömer Düzen ise ceza davasının devam ettiğini ve olayı her yönü ile takip ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kazada ölenlerin fotoğrafları kazanın yaşandığı bölgedeki refüje konuldu, yola kırmızı karanfil bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen yıl 2 Nisan'da freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.