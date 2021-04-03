Jandarma, otizmli gençleri unutmadı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri, 3 otizmli genci evlerinde ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, İskenderun ilçesi Akarca mahallesinde ikamet eden Otizmli T.Ç. ile M.M. ve Sarıseki mahallesinde ikamet eden H.H.K. isimli gençleri ikametlerinde ziyaret ederek çiçek ve çikolata hediye etti.

Kendilerini ziyarete gelen Jandarma ekiplerini karşılarında gören gençleri ise mutluluklarını gizleyemeyerek teşekkür ettiler.

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