Hatay´da koronavirüs denetimleri sürüyor



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)KORONAVİRÜS risk değerlendirme haritasına göre 'yüksek riskli' iller arasında turuncu kategoride bulunan Hatay´da denetimler sürüyor. Güvenlik güçleri, kentin en yoğun bölgelerinde sabit ve devriye şeklinde denetimler yaparak, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller gurubunda yer alan, turuncu kategorideki Hatay'da, güvenlik güçleri kalabalık alanlarda sabit ve devriye olarak denetimler gerçekleştiriyor. Kurallara azami şekilde uymaya çalıştıklarını belirten esnaf Adem Karadeniz, "Hatay diğer illere göre koronavirüs salgınında daha iyi bir seviyede. Bu bizi memnun ediyor. Güvenlik güçlerimiz gün içinde tüm uyarılarını yapıyor, sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Allah onlardan razı olsun. Tedbirimizi almaya devam ediyoruz, temennimiz Hatay´ın 'mavi' kategoride yer almasıdır" dedi.

`MAVİYE DÖNMEK İSTİYORUZ´

Son dönemde Hatay´ın koronavirüs ile mücadelesinin iyi durumda olduğunu belirten esnaf Eren Raif Maraşlıoğlu da, "Genel anlamda vatandaşlarımız maske konusunda duyarlı. Tabi ufak tefek, maskeyi yanlış takan insanlarımız yok değil ama genel olarak durum iyi. Kısa sürede inşallah biz de maviye dönmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-03 16:23:06



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