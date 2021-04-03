Süper Lig: Hatayspor: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 20 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada orta sahada Sofiane Feghouli'nin pasında topla buluşan Mustafa Muhammed'in ceza yayından yerden vuruşunda defans da çarpan meşin yuvarlak sol direğin yanından kornere gitti.

21. dakikada sol kanattan Mesut’un ortasında arka direkte Akitonla topla buluştu. Onun içeriye çevirdiği topa Mame Diouf'un kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

29. dakikada sağ kanattan Adama Traore'nin yerden kullandığı serbest vuruşta ceza yayında topu alan Ruben Ribeiro'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20

34. dakikada Ömer Bayram'dan pası alan Arda Turan’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakika ceza sahası içinde Donk'un uzaklaştırmak istediği topa Mame Diouf'un kafayla müdahalesi sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Fernando Muslera son anda kornere çeldi.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xxx, Rayane Aabid xx, Ruben Ribeiro xxx, Akintola xxx, Adama Traore xxx, Kamara xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Abdurrahman Canlı, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Galatasaray: Fernando Muslera x, Şener Özbayraklı x, Ryan Donk x, Gedson Fernandes x, Marcelo Saracchi x, Etebo x, Ömer Bayram x, Arda Turan x, Sofiane Feghouli x, Henry Onyekuru x, Mustafa Muhammed x

Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: Mame Diouf (dk. 21), Ruben Ribeiro (dk. 29) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Arda Turan (Galatasaray), Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

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