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Süper Lig: Hatayspor: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Hatayspor: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 30 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan Etebo'nun ortasında ceza sahası içinde Radamel Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.
69. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Radamel Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir uzanarak son anda çeldi.
72. dakikada sağ kanattan Rayane Aabid'in attığı uzun pasta Etebo ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Mame Diouf’un sağ taraftan kaleci Fernando Muslera’yı çalımlayıp ceza alanına girip yerden boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 30
79. dakikada Popov’un Onyekuru’ya ceza sahasına sol taraftan girmeye çalışırken yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Popov’a direkt kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xxx, Rayane Aabid xx (Abdurrahman Canlı dk. 90+6 ?), Ruben Ribeiro xxx (Muhammed Mert 90+6 ?), Akintola xxx (Burak Çamoğlu dk. 88 ?), Adama Traore xxx (Isaac Sackey dk. 81 ?), Kamara xx, Mame Diouf xxx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Galatasaray: Fernando Muslera x, Şener Özbayraklı x, Ryan Donk x, Gedson Fernandes x, Marcelo Saracchi x (Martin Linnes dk. 46 x), Etebo x, Ömer Bayram x, Arda Turan x (Halil Dervişoğlu dk. 46 x), Sofiane Feghouli x (Ryan Babel dk. 46 x), Henry Onyekuru x (Oğulcan Çağlayan dk. 81 ?), Mustafa Muhammed x (Radamel Falcao dk. 46 x)
Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Mame Diouf (dk. 21, 72), Ruben Ribeiro (dk. 29) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Popov (dk. 79) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Arda Turan, Şener Özbayraklı (Galatasaray), Yusuf Abdioğlu, Kamara, Mesut Çaytemel, Akintola, Pablo Santos (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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