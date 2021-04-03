Atakaş Hatayspor - Galatasaray: 3-0



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA) -

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) Aabid (xx) (Dk.90+6 Abdurrahman ?), Pablo Santos (xx), Mesut Çaytemel (xx), Akintola (xx) (Dk.88 Burak (?), Traore (xx) (Dk. 81 Isaac Sackey (?), Kamara (xx), Yusuf Abdioğlu (xx), Ribeiro (xxx)( Dk.90+6 Muhammet Mert (?), Popov (xx), Diouf (xxx).

GALATASARAY: Muslera (xx) - Şener Özbayraklı (xx), Onyekuru (xx) (Dk. 81 Oğulcan (x), Etebo (xx), Donk (xx), Ömer Bayram (xx), Mostafa Mohamed (x) (Dk.46 Falcao (xx), Saracchi (x)(Dk.46 Linnes (x), Arda Turan (x) (Dk.46 Halil x), Gedson Fernandes (xx), Feghouli (x) (Dk.46 Babel (x).

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 73 Diouf, Dk.29 Ribeiro (Atakaş Hatayspor).

KIRMIZI KART: Dk. 79 Popov (Hatayspor).

SARI KARTLAR: Yusuf, Mesut, Kamara, Akintola, Pablo Santos (Hatayspor) Arda, Şener (Galatasaray).

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. Üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Galatasaray ise 61 puanda kaldı.

6´ncı dakikada Mesut´un kaptırdığı topta Feghouli´nin pasıyla topla buluşan Mostafa Mohamed ceza sahasına girmeden vurdu. Hatayspor defansına da çarpan top az farkla kornere çıktı.

21'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol kanattan hareketlenen Mesut´un ortasında arka direkte topla buluşan Akintola´nın altı pas ilerisine kestiği topu Mame Diouf ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Atakaş Hatayspor rakip cezasahasının sağ tarafına yakın bir bölgede serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Traore topu doğrudan ceza sahası ön çizgisinde bekleyen Ribeiro´ya gönderdi. Riberio topun gelişine yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.

Karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Etebo topu cezasahasına ortaladı, Falcao´nun sert kafa vuruşu direkten auta çıktı.

69´uncu dakikada Galatasaray sağ kanattan korner kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Falcao´nun kafa vuruşunu Munir son anda çeldi, Munir´in çeldiği topu önünde bulan Babel topu kale içerisine çevirdi ancak defans uzaklaştırdı.

75´inci dakikada ani gelişen Hatayspor atağında sağ kanattan gönderilen uzun topta Etebo´dan önce topu alan Diouf, Muslera´yı çalımlayarak farkı 3'e çıkardı. 3-0.

78´inci dakikada Onyekuru sol kanattan ceza sahası içerisine girerken Popov tarafından düşürüldü. VAR hakemleri tarafından inceleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası oyun alanına dönen Abdulkadir Bitigen Popov´a kırmızı kart gösterdi. Hatayspor 10 kişi kaldı.

82´nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Falcao geçti. Falcao´nun vuruşunda barajı geçen top üstten auta gitti.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Galatasaray´ı 3-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK-İzzet NAZLI

2021-04-03 21:34:52



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