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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet

DHA

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Önemli bir galibiyet


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray´ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet" dedi.
Spor Toto Süper Lig´in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALMAK BİZİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU ETTİ"
Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Önemli bir galibiyet aldık, oyuncu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Sahada ilk dakikadan itibaren çok disiplinli, istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş bir Hatayspor vardı. Bu 15 günlük milli maç arasında, oyuncularımızla analizlerimizi yaparak Galatasaray´ın zaaflarını ve artılarını tespit edip ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet. Rakibe bir tane kafa topu dışında neredeyse pozisyon vermedik, bu da bizim için önemli. Hemen yarın, antrenmanlarımıza devam edip, Karagümrük deplasmanına hazırlanacağız. Yarın akşam da kısmetse, İstanbul´a seyahat edip, orada bir-iki günlük kamp yapacağız maça kadar. İnşallah oradan da aynı şekilde güzel bir futbolla, iyi bir sonuçla Hatay´ımıza döneriz" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-03 22:22:07

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