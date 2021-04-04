İstanbul´daki evinde ölü bulunan Şükriye, Hatay´da toprağa verildi

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İzzet NAZLI/ HATAY (DHA)İSTANBUL Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) cenazesi, memleketi Hatay´da toprağa verildi.

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay´dan İstanbul'a giderek, başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece´deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-04-04 13:53:16



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