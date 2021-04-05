Reyhanlı´da besicilere sahada 'sürü yöneticiliği' kursu



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde 32 kursiyere, bilinçli hayvan yetiştirmelerini sağlamak amacıyla 'sürü yöneticiliği' kursu verildi.

Reyhanlı Halk Eğitim Merkezi'nce, besicilerin daha bilinçli şekilde hayvan yetiştirmelerini sağlamak amacıyla açılan sürü yöneticiliği kursuna 32 kişi katıldı. Kursa katılanlara teorik eğitimin dışında sahada da eğitim verildi. Usta öğretici Süleyman Şanverdi, kursiyerlere hayvan yetiştirilmesi, beslenmesi, bakımı ve meralara götürülüp getirilmesi konularında detaylı bilgi verdi.

Reyhanlı´da yetiştirilen hayvanların özellikleri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Şanverdi, "Yöremizde tercih edilen koyunlar daha çok 'ivesi' ırkıdır. Keçi yetiştiriciliğinde ise Halep, Şam keçisidir. Nadiren 'Malta keçisi' ırkı da görülür. Bunların tercih edilme sebebi hem süt ve hem oğlak verimliliğidir. Koyun açısından ise kuzulama dönemi ile süt ve et verimliliği açısından ivesi ırkı kombine ırk olarak diğer ırklara göre daha verimlidir" dedi.

Şanverdi, kursiyerlerin sahada aldıkları eğitimle daha bilinçli sürü yöneticiliği yapabilme imkanı bulduklarını, devletin verdiği hibe programlarından yararlanabileceklerini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-04-05 14:21:49



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