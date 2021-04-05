Kırıkhan'da firari hükümlü yakalandı

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.T. yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu Y.T.'ye kimlik sorgusu yaptı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen Y.T.'nin, 'uyuşturucu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2021-04-05 15:31:02



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