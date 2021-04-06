Tuğgeneral Kılıç'a Kızılay madalyası

39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç’a, Kızılay’a katkılarından dolayı madalya takdim edildi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Saygılı, makamında ziyaret ettiği Tuğgeneral Kılıç’a, bölgedeki çalışmalarından söz ederek, bu kapsamda verdiği destekler için teşekkür etti. Saygılı, “İyilik adına, milletimizin yarasını sarmak adına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı genel merkezimizin plaket ve madalyasını sizlere takdim etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Tuğgeneral Kılıç ise “Kızılay, hem içerde hem dışarda birlikte mücadele ettiğimiz, hem kan bağışında hem de diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımlarla göğsümüzü kabartan bir kurum olarak birlikte iş yapmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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