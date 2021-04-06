Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan, Suriye´nin İdlib kentine 82 TIR ile insani yardım malzemesi gönderdi.
BM´nin Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 82 TIR, jandarma eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından kapıdan geçirilen araçlar Suriye'nin İdlib kentine hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemelerinin bölgede yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-04-06 18:07:03
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