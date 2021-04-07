İskenderun’da silahla yaralama olayı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, emniyet ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; 4 Nisan Pazar günü Dumlupınar Mahallesi Ulucami Caddesi'nde, M.F., B.Y. ve S.E. isimli şahısların bulunduğu otomobile, plakasını alamadıkları motosikletten ateş edilmesi sonucu S.E.'nin yaralanması üzerine ekipler çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen A.G., B.D. ve Ü.B. adlı 3 şüpheli şahıs, olayda kullandıkları değerlendirilen 1 adet suç aleti silah ile birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar yasal işlemler için Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

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