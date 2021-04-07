Cilvegözü'nde ihracat yoğunluğu

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden inşaat ve petrol ürünleri ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen TIR´lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan çıkış yapıyor. Cilvegözü ile Suriye´nin Bab-al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan tampon bölgede yer alan aktarma alanına geçen TIR'lardan, burada yükler boşaltılıp, yeniden Türkiye'ye getiriliyor. Cilvegözü´nden günlük ortalama 280300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan kapıda alınan önlemler çerçevesinde TIR´lar sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-04-07 15:06:41



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