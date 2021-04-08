Teoman Deniz: “İkinci el araç kredilerinde taksit sayısının artması modifiye piyasasını hareketlendirdi”

Modifiye araç sektöründe isim yapan Teoman Deniz, ikinci el araç kredilerinde taksit sayısının artmasının kendi piyasalarına da olumlu yansıdığını söyledi.

Modifiyeli araçlar konusunda uzman olan Teoman Deniz, “Kredi taksit sayısı artırılınca araç almak için küçük bir bütçesi olanlar dahi araç alabilecek hale geldi. İkinci el araç alanların hemen hemen yarısı modifiye yaptırıyor. Bu durumda bizim işlerimiz de oldukça hareketli bir hale geldi. Öyle ki modifiye için kullandığımız araç gereçleri satan esnaf için de bu durumda bir can suyu vazifesini üstlendi. Özellikle pandemi döneminde zor durumda kalan oto sanayi esnafının kalkınmasına faydası olan bu durumdan sanayi esnafı oldukça memnun” dedi.

En çok hangi parçalara modifiye talep edildiği hakkında da bilgi veren Teoman Deniz, “Araçlar genelde hız ve performans için modifiye edilmek isteniyor. Bu konudaki istekler de çoğunlukla genç sürücülerden geliyor. Ancak biz de bu isteklere Karayolları kanununa göre olumlu ya da olumsuz cevap verebiliyoruz. Çünkü bazı modifiye istekleri maalesef kanunlara uymuyor. Bu tarz modifiyeleri sadece özel pistlerde kullanılan araçlara uyguluyoruz“ şeklinde konuştu.

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