Hatay'da taklit ürün operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı markaların taklitleri olan 1072 kol saati, 300 güneş gözlüğü ve 109 tıraş makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan ve farklı markaların taklidi olan ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Antakya'da bir iş yerinde yaptığı aramada, 1072 kol saati, 300 güneş gözlüğü, 109 tıraş makinesi ile 4 bin 748 bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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