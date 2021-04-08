Hatay'da uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri olarak Narlıca Mahallesinde Suçunun Önlenmesine Yönelik çalışma kapsamında arama yaptı. Aramada, 310 adet Captagon, 3.24 gram metamfetamin, 1 adet silah şarjörü, 3 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltın alınan M.S'nin 6 suçtan arandığı tespit edildi.

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