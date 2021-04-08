İhtiyaç sahipleri için giysi sergisi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde din görevlileri ihtiyaç sahipleri için caminin ek bölümüne giyim sergisi açtı. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İskenderun Fatih Camii din görevlileri tarafından yardım seferberliği için camini ek bölümünü hayırseverlerin verdiği giysiler ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere sergileniyor.

‘Fatih Camii Giyim Sergisi’ adını verdikleri bu proje hakkında bilgiler veren camii imam hatibi Mustafa Enzin, "Biz veren el ile alan el arasında bir köprüyüz. Hayırseverlerimiz ve cemaatimizin desteğiyle ihtiyaç sahipleri yararına camimiz ek bölümünü giyim sergisi haline getirdik. İlk günde yaklaşık 250 erkek, kadın, çocuğa giysi ve ayakkabı yardımında bulunduk" dedi.

Enzin, Ramazan ayı süresince giysi yardımlarının devam edeceğini, insanların evlerinde bulunan temiz ve giymedikleri eşyalarını da bu sergiye getirebileceklerini söyledi.

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