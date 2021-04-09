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Lise öğrencilerinden 'asılsız kavga ihbarı' ile 'Polis Haftası' sürprizi

DHA

Lise öğrencilerinden 'asılsız kavga ihbarı' ile 'Polis Haftası' sürprizi


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde bir grup lise öğrencisi, okul idaresinin de izniyle polisi arayarak kavga ettiklerine dair asılsız ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı 'Polis Haftası' sürpriziyle karşılaştı.
Türk Polis Teşkilatı´nın 176´ncı kuruluş yıl dönümü, her yılın 612 Nisan tarihleri arasında, Polis Haftası ile birlikte Türkiye genelinde kutlanıyor. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği haftada polis ekiplerinin yüzünü güldüren ilginç jestlerle de karşılaşılabiliyor. İskenderun ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle güvenlik güçlerine bir sürpriz hazırladı. İlk olarak okul idaresinden izin alan öğrenciler daha sonra polisi arayarak asılsız kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede okula gelen polis ekipleri, öğrenciler tarafından çiçekler ve Türk bayrakları ile karşılandı. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin Polis Haftası´nı hep bir ağızdan kutladıktan sonra ekiplerle uzun süre sohbet etti. Polis, bu jest nedeniyle öğrencilere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-04-09 18:25:02

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