Süper Lig’in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
13. dakikada sağdan Aabid’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf’un kafa vuruşu az farkla auta gitti.
25. dakikada Tripic’in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe’de topu kazanan Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
30. dakikada Atınç uzun pasında, Pablo Santos’tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 01
38. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 02
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Munir x, Mesut xx, Yusuf Abdioğlu x, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane x, Ruben Riberio xx, Adama Traore xx, David Akintola x, Mame Diouf xx, Boupendza x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan Can xx, Burekovic xx, Atınç xxx, Alpaslan xx, Gassama xxx, Soner xx, Nwobodo xx, Tripic xxx, Dianbete xx, Halil Akbunar xx, Jahovic xxx
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Titi, Ndiaye, İdeye, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir, Esiti, Murat Paluli
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Jahovic (dk. 30 ve 38) (Göztepe)
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