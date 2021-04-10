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Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 32 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza’nın sert şutunda top az farkla auta gitti.
61. dakikada Soner sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic’in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.
64. dakikada Traore’nin kullandığı korner vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12
78. dakikada Burekovic’in soldan ortasına Jahovic iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 13
87. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Diabete’nin pasında Ndiaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
90. dakikada Muhammed Mert’in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 23

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Munir xx, Mesut xx, Yusuf Abdioğlu x, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane x (Muhammed Mert dk. 54 xx), Ruben Riberio xx (Kamara dk. 79 xx), Adama Traore xx, David Akintola x, Mame Diouf xxx, Boupendza x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan Can xxx, Burekovic xx, Atınç xxx, Alpaslan xx, Gassama xxx (Murat Paluli dk. 83 ?), Soner xx (Titi dk. 90 ?), Nwobodo xx, Tripic xxx (Esiti dk. 70 xx), Diabate xxx, Halil Akbunar xx (İdeye dk. 90 ?), Jahovic xxxx (Ndiaye dk. 83 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Mame Diouf (dk. 64 ve 90) (Hatayspor), Jahovic (dk. 30, 38 ve 78) (Göztepe)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti, İrfan Can (Göztepe), Akintola, Kamara (Hatayspor)

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