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Atakaş Hatayspor - Göztepe maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Göztepe maçının ardından


Ömer Erdoğan: Üzgünüz, derslerimizi çıkaracağızKaraman: Takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorumİzzet NAZLI / HATAY (DHA)Süper Lig´in 34´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe´ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Ömer Erdoğan, "Mağlup olduk, üzgünüz. Maçı iki farklı devre olarak değerlendirebiliriz. İlk yarı sahada nerdeyse yoktuk. İkili mücadelelerin çoğunu rakip kazandı, sonra çok bireysel hatalardan rakibe pozisyon verdik, devamında da golleri yedik. 2-0´lık skorla soyunma odasına girdik. Oyuncularıma ikinci yarı maçı çevirebilecek, yeteneğe ve güce sahip olduğumuzu söyledim, 0-0 gibi başlayalım diye uyardım. İkinci yarıya iyi de başladık, oyun kontrolü tamamen elimize geçti 2-1´de bulduk. 2-2´yi ararken tam o ara Kamara´yı alıp hücum hattına bir tane yine oyuncu ilave etmeyi düşünürken, maalesef yine bireysel hatadan savunmadan çıkarken kaptırdığımız bir top sonucunda, kenar ortasından yediğimiz golle skor 3-1 oldu. 3-2´yi yakaladık ama fazla zamanımız yoktu ama yine de oyuncu arkadaşlarımız beraberliği yakalamak için pozisyon aramaya çalıştı. Dediğim gibi üzgünüz. Buradan derslerimizi çıkaracağız. Şimdi, önümüzdeki Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayıp inşallah oradan iyi bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.
ÜNAL KARAMAN: TAKIMIMI, HAK ETTİĞİ GALİBİYETTEN DOLAYI KUTLUYORUM
Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Ünal Karaman ise, "Böylesine zorlu bir deplasmandan hem iyi futbol oynayan hem pozisyon üreten, takım disiplini noktasında başlangıçla, bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor´a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ömer Erdoğan´ın açıklamaları
-Ünal Karaman´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-04-10 16:58:05

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