Hatay´da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını

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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 11 iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigaralar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişiye para cezası kesildi.

Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, adresi önceden belirlenen 11 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 160 litre sahte içki, 300 paket kaçak sigara, 1 kurusıkı tabanca, av tüfeği fişekleri ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişiye toplam 20 bin lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2021-04-10 17:02:34



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