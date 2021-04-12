Volkanik göl turizme kazandırılacak Hatay'da hafta sonları vatandaşların uğrak yeri haline gelen Haydarlar Gölü görenleri hayran bırakıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan Haydarlar Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hassa'ya 4 kilometre mesafedeki volkanik göl, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla dikkat çekiyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gölün en kısa sürede turizme kazandırılacağını söyledi.

Haydarlar Gölünün yazın kuruduğunu belirten Yayman, "Biz buraya Tahtaköprü Barajından su getirdik. Artık yaz aylarında

göl, birçok kuş çeşidine ev sahipliği yapacak. Hatay bildiğiniz üzere dünyanın en önemli kuş yollarından bir tanesi o yüzden bu gölün suyu eksik olmayacak" dedi.

Haydarlar Gölü'nün yavaş yavaş ülke çapında bilinmeye başladığını belirten Yayman, "Burası volkanik bir alan ve en kısa sürede yapılan çalışmalarla turizmin vazgeçilmezleri arasına girecektir" diye konuştu.

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