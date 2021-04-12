İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesindeki Hristiyanlar, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına astıkları pankartla ramazan ayını kutladı.

İlçede yaşayan Hristiyanlar, Şehit Pamir Caddesi´nde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına ramazan ayını kutlamak için pankart astı. Kilise duvarına asılan pankartta 'Tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlarız' yazısı yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-04-12 17:42:57



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