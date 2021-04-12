Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kabine toplantısı ne zaman? Kafeler kapanıyor mu?

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Hatayspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda, Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmanda Göztepe maçında oynayan ilk 11 oyuncuları yenileme yaparken, diğer futbolcular pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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