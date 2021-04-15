Evin bahçesinde hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

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Hatay’ın Belen ilçesinde evinin bahçesinde hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı.

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde M.E. isimli şahsın ikametinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan aramada, 6 adet hint keneviri ele geçirildi.

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