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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Erdoğan: “Rakibinden daha fazla mücadele eden bir takım izletmek istiyoruz”

İHA

Ömer Erdoğan: “Rakibinden daha fazla mücadele eden bir takım izletmek istiyoruz”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili, “Sahada rakibinden daha fazla mücadele eden bir takım izletmek istiyoruz” dedi.
Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor’un konuğu olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Antakya Atatürk Stadı’nda gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Portekizli oyuncu Ruben Ribeiro ve Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, “Önemli bir maç, zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah iyi bir futbolla sahada rakibinden daha fazla mücadele eden bir takım izletmek istiyoruz. Şu an her şey iyi durumda, olumsuz bir şey yok” dedi.
Son düzlükte yoğun bir fikstürleri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Özellikle bazı mevkilerde kadro kısıtlamalarımız var maalesef. Alternatifimiz pek yok, o yüzden aynı oyuncuları mecburiyetten oynatıyoruz. Özellikle Selim’in sakatlanması bizim için ofansif anlamda çok büyük bir eksiklik oluşturdu. Ama bu durumdan şikayetçi olacak değiliz bu yoğun periyotta mevcut arkadaşlarımızla sıkı maç trafiğinden başarılı bir şekilde çıkmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

"Bu oyuncu arkadaşlarımızı anlamamız gerekiyor"
Son dönemlerdeki mağlubiyetlerin nedenine de değinen Erdoğan, “Ben son dönemdeki mağlubiyeti yorgunluğa bağlıyorum. Galatasaray’ı yenen de, 49 puan toplayan da aynı oyuncular. Bizim antrenmanlarımızda ve oyunumuzda bir değişiklik olmadı. Bu oyuncu arkadaşlarımızı da anlamamız gerekiyor. Çünkü normalde 8 aylık bir süreçte 34 hafta oynanırken, bu arkadaşlarımız neredeyse 4,5 ayda 32 hafta oynadı. İnişli, çıkışlı bir dönem yaşıyoruz ama yine inşallah galibiyetle form yakalamak istiyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ribeiro: "Trabzonspor’un çok zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz"
Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Portekizli oyuncu Ribeiro ise, “Bu ligde her maç zordur. Trabzonspor’un çok zor bir rakip olduğunu biliyoruz ama nasıl oynadıklarını da öğrenip, analiz ettik. Oraya galibiyet için gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vardı: "Taraftarımızı yeniden mutlu etmek istiyoruz"
Son olarak Hatayspor’un genel durumuyla ilgili konuşan Rahmi Vardı da, “Son dönemde aldığımız mağlubiyetlerle taraftarlarımızı üzdük ancak Trabzon’dan galibiyetle dönüp taraftarımızı yeniden mutlu etmek istiyoruz. Zor bir fikstürden geçeceğiz, bu ligin yeni takımıyız eksiklerimizi, artılarımızı değerlendiriyoruz ancak hedeflerimizin altında da değiliz” dedi.
Hatayspor’da Trabzonspor maçı öncesi Selim Ilgaz ve Soner örnek sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Akintola kart cezalısı durumunda bulunuyor. Sakatlığını atlatan Billong ise Trabzon'a götürülecek.

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