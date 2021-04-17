Saçlar gibi araçlara da şekil veriyor Hataylı erkek berberi Fırtına, bugüne kadar 500 bin lira masraf ederek 14 aracı modifiye ettiğini söyledi

Hatay'da erkek berberi olan Erkan Fırtına, hobi olarak yaptığı modifiye işinde iyice ustalaştı. Fırtına şimdiye kadar yaklaşık 500 bin lira harcayarak 14 otomobili modifiye ettiğini söyledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Erkan Fırtına, esas mesleği olan berberliğin yanısıra hobi olarak araç modifiye ediyor. Fırtına, ilçede hobi işini yaklaşık 20 yıldan bu yana yaptığı belirterek, parça bulamadığı zaman da kendi çabaları ile parça yaptığını söylüyor.

Boş zamanlarını modifiye ile değerlendirdiğini söyleyen Erkan Fırtına, "Ben 11 yaşında İstanbul'a gittim ve alın terimle çalıştım. Kazandıklarımı yaptığım otomobillere harcadım. Ne kadar param olursa olsun bu işte harcamaya devam edeceğim. Şu ana kadar 14 araç modifiye yaptım. Toplam masraf 500 bin lirayı buldu. Pişman da değilim. Bu işi ömür boyu ve severek yaparım diye düşünüyorum" dedi.

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