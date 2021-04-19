Reyhanlı´da kuru soğan hasadı başladı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde kuru soğan hasadına başlandı.

Reyhanlı'da bin dekar alana ekili kuru soğanda hasada başlandı. Tarlalarda işçilerin elleriyle toplayıp, saplarını kestikleri kuru soğanlar, çuvallara doldurulduktan sonra kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerine sevk ediliyor. Ürün alımı için Bursa Karacabey´den gelen çiftçi ve tüccar Gürer Dipli, ülke genelinde 2,5 ayda tüketilmesi gereken 600 bin ton soğan bulunduğunu kaydetti. Toplamda 400 bin ton ürün fazlası olduğuna dikkat çeken Dipli, bu ürünlerin ihraç edilmesi için teşvikler verilmesi gerektiğini kaydetti. Rekoltenin verimli olduğunu bildiren Dipli, dekar başına 7-10 ton ürün alındığını anlattı. Dipli, hükümetin çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı kuru soğan ve patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmasının faydalı bir girişim olduğunu vurguladı.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-04-19 15:36:23



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